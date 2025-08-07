Compartir

El clima hoy 7 de agosto de 2025 en Venezuela, según el INAMEH apunta a nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en la región central, estados llaneros y andinos en horas de la mañana y tarde.

Venezuela amanece cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en la mayor parte de su extensión; alternando, algunas zonas nubladas con precipitaciones variable y descargas eléctricas.

Especialmente en partes de nuestra Guayana Esequiba, sur de Amazonas, Delta Amacuro, este de Sucre, Apure, y sur del Lago de Maracaibo. Por otra parte algunas lluvias dispersas en zonas de *Monagas, este de Miranda, sur de Guárico, Cojedes, Portuguesa y Andes

En horas de la tarde probables lluvias o chubascos en zonas de la región central como en la occidental. Lluvias en la región llanera, en los estados Portuguesa como en Barinas, igualmente en horas de la noche.

El oleaje en la línea costera nacional se mantendrá en una altura de un metro y metro y medio. Dos metros en zonas como el Golfo de Venezuela y probablemente en la zona insular.

Clima hoy 7 de agosto de 2025 en Venezuela según el INAMEH

En cuanto a las altas temperaturas se esperan máximas de 37 grados en varias zonas del país. Región central, comprendiendo los estados Falcón y en el Zulia, sobre todo en la Península de Paraguaná.

Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

