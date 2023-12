Compartir

El clima hoy 7 de diciembre en Venezuela según el INAMEH anuncia pocas probabilidades de lluvias en el país. En el centro del país se estima un buen sol y sin nubosidad, igualmente en algunas zonas del llano.

Gran parte del territorio nacional, se aprecia con nubosidad estratiforme, productoras de lluvias o lloviznas en la Guayana Esequiba. Como en otras zonas del país donde se han reportado nubosidad.

De igual modo, hoy se esperan lluvias en en algunas zonas del oriente del país donde se han presentado lluvias. Como en algunas zonas del sur de Venezuela como en parte de la costa venezolana.

Se espera además lluvias en Delta Amacuro, Nororiente, Región Insular, como en zonas del sur en Bolívar. Además de los estados Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcón, Lara.

Se espera nubosidad en Yaracuy, sur del lago de Maracaibo y oeste de Táchira; así mismo, algunas descargas eléctricas al sur de Amazonas. Indicó el INAMEH en su boletín de hoy jueves 7 de diciembre.

El clima hoy 7 de diciembre en Venezuela

Las temperaturas bajas se van a sentir en zonas montañosas del estado Mérida. Como en estados vecinos además de otras zonas como El Jarillo, La Colonia Tovar, además del Junquito en Caracas.

Mientras que las temperaturas máximas se esperan en 37 grados en los siguientes estados Anzoátegui, Guárico como en el estado Amazonas. De igual modo, en otras zonas estará sobre los 33 grados.

Para hoy jueves, el oleaje será el siguiente, olas de dos metros en el Golfo de Venezuela como en la zona insular y Delta del Orinico. En otras zonas se esperan olas de metro y medio, entre ellos Puerto Cabello

Recuerda no exponerte a los rayos del sol directamente, usa ropa fresca además de no estar expuesto al calor. Mantente siempre hidratado y alejado de las zonas del sol en horas del día. Sobre todo entre once de la mañana y tres de la tarde.

