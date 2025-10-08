Compartir

El clima hoy 8 de octubre de 2025 en Venezuela, según el INAMEH indica cielos despejados en las primeras horas de la mañana. Con probables lluvias solamente en el sur de Venezuela, en los estados Bolívar, Amazonas y Apure.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada y zonas nublada en gran parte del país, por otra partes se observan mantos nubosos productores de actividad convectivas; y descargas eléctricas.

Con precipitaciones de variada intensidad, en áreas al sur de la *Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, sur de Guárico y Zulia. El resto del país se mantiene con poca nubosidad.

En la actualidad indicó el INAMEH se desplaza la Onda Tropical 42 por el centro del país. Es probable que se presenten chubascos como lluvias dispersas en estados centrales y occidentales.

Clima hoy 8 de octubre de 2025 en Venezuela

No se descarta nubosidad en horas de la tarde como de la noche en los estados centrales y sur de Venezuela. Mientras que el occidente del país y zonas llaneras se mantendrán con poca nubosidad en horas de la noche.

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

NO DEJES DE LEER AHORA: Pagan bono Patria de 43 dólares a este sector, ¿quiénes lo cobran?

Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas