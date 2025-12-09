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El clima hoy 9 de diciembre en Venezuela destaca nubosidad en el centro del país en horas de la mañana. Específicamente en los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Guárico, La Guaira y Caracas.

Venezuela amanece con cielo de parcialmente nublado a zonas poco nubladas; igualmente, se pueden apreciar mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable en *Bolívar, sureste de Falcon, Portuguesa y Zulia.

Zonas del litoral central parcialmente despejadas hacia el Mar Caribe, nubosidad densa hacia el sur del país en los estados Bolívar, Amazonas y Apure. Áreas de las región llanera completamente despejadas en horas de la mañana.

Áreas del occidente como del oriente con nubosidad en horas de la mañana. Se espera que el panorama cambie en algunas regiones para horas de la tarde. Donde se siguen esperando algunas lloviznas y chubascos.

Especialmente en zonas de Carabobo, Aragua como en áreas del estado Miranda. Lluvias esporádicas en la zona sur del país en horas de la noche, especialmente en el estado Apure en la madrugada.

Clima hoy 9 de diciembre en Venezuela según el INAMEH

Temperaturas algo bajas en horas de la madrugada como de la noche en el centro del país. Donde se esperan temperaturas menores de 30 grados, de igual modo en la zona central y región llanera.

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En el estado Mérida, se esperan ocho grados en horas de la madrugada en las zonas de montaña. Como en zonas con montaña especialmente en Miranda, Caracas como en la zona central del país.

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