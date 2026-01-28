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El clima para hoy 28 de enero de 2026 nos indica poca nubosidad en el centro del país, abundante sol en horas de la mañana. Sobre todo en los estados Guárico, Sur de Aragua, Carabobo, Cojedes y zona costera de Carabobo y Falcón.

Venezuela* amanece con nubosidad parcial en gran parte de su extensión; resaltando, zonas nubladas asociadas a precipitaciones dispersas al sur de *nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, sur de Bolívar, oeste de Apure/Barinas, Portuguesa, Andes y lago de Maracaibo.

En el oriente del país se esperan cielos despejados en horas de la mañana como al mediodía zonas limítrofes entre Anzoátegui y otros estados con lloviznas, Al igual que en el estado Bolívar.

Como en Amazonas, Apure, entre otros estados del sur del país, región llanera con zonas despejadas en Portuguesa y Barinas. No se descarta que en horas de la tarde luego de las cinco se puedan presentar lluvias.

Producto del calor en algunas zonas del país, las lluvias o lloviznas podrían ser débiles las mismas con poca brisa. Esto en estados como Aragua, Miranda, Carabobo, Yaracuy, zonas costeras del país.

Clima para hoy 28 de enero de 2026 en Venezuela

Altas temperaturas con 37 grados en algunas zonas del país sobre todo en los estados llaneros, como Guárico, Apure, Barinas y Portuguesa. Al igual que en el sur del estado Anzoátegui, Bolívar y Guayana Esequiba.

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Zonas montañosas del estado Mérida con siete grados de temperaturas en horas de la madrugada. Mientras que en la zona de la cordillera de la Costa se esperan 22 grados en horas de la madrugada.

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