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El clima para hoy 29 de enero de 2026 según el INAMEH indica cielos nublados en el centro del país. En Carabobo, Aragua además de Miranda con cielos grises a esta hora de la mañana, los mismos se irán despejando en el trascurrir de hoy.

Venezuela* amanece con cielo parcialmente nublado en gran parte de su extensión; resaltando, zonas nubladas asociadas a precipitaciones dispersas. Al sur de *nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, partes de Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, oeste de Apure/Barinas, Portuguesa, Andes y sur del Zulia*.

Cielos parcialmente nublados en el oriente del país comprendiendo Monagas, Delta Amacuro, Sucre parte norte del estado Anzoátegui. Zona insular e isla de Margarita con cielos con nubosidad parcial.

En el occidente venezolano, probables lluvias en la zona andina comprendiendo los estados Trujillo, Táchira como Mérida. Además de nubosidad parcial en horas de la mañana en Zulia como Falcón y Lara.

En horas de la tarde no se descartan lluvias débiles en zonas de Aragua, Carabobo como la cordillera de La Costa. También en horas de la noche se espera nubosidad parcial en varios estados del centro.

Clima para hoy 29 de enero de 2026 según el INAMEH en Venezuela

Altas temperaturas en los estados llaneros, también en Bolívar, Monagas como en zonas de Anzoátegui con 37 grados. Zona central del país con probables temperaturas sobre los 34 grados en horas de la mañana.

En las zonas montañosas del estado Mérida se esperan ocho grados en horas de la madrugada. 23 grados en horas de la noche y madrugada en la Cordillera de la Costa comprendiendo los parques San Esteban y Henri Pittier.

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