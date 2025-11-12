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Clínica La Guerra Méndez celebra su 78º aniversario, consolidando una trayectoria de excelencia en el sector privado y una profunda vocación de servicio con interés social en Venezuela.

Este hito se alcanza tras un período de exitosa transformación integral, que incluyó la renovación total de sus instalaciones y un rebranding estratégico, evolucionando desde su antigua denominación a su nombre actual.

La gestión más reciente ha impulsado una modernización sin precedentes. La institución es pionera en Valencia al integrar equipamiento de vanguardia como una torre de laparoscopia con fluorescencia, optimizando la visión en intervenciones quirúrgicas. Además, las áreas de tratamientos oncológicos y emergencias han sido recuperadas y se encuentran 100% operativas.

La mejora de infraestructuras ha sido notable, con la finalización de la remodelación en el estacionamiento y en los pisos uno y siete. Este último alberga veinte habitaciones (quince standard y cinco suites confortables).

Un aspecto fundamental de esta reestructuración es la concepción de espacios inclusivos para personas con discapacidad en cada rincón, asegurando la accesibilidad universal.

La modernización continúa, encontrándose en proceso de remodelación las áreas de Atención Primaria de Salud (APS) y el piso dos. Para garantizar la atención y el traslado de los pacientes, el centro dispone de una flota de transporte que incluye vehículos particulares, motocicletas, mini vans y ambulancias.

Clínica La Guerra Méndez: 78 años de salud

El corazón de la estrategia institucional es su capital humano, apoyado a través de programas de bienestar, formación constante y claras oportunidades de crecimiento. Este compromiso con el talento se complementa con una misión social que la distingue a nivel nacional. La campaña «Cambiando Vidas con LGM» ha atendido más de dieciocho casos sociales en el último trimestre de 2025, de los cuales catorce han sido quirúrgicos y cuatro se encuentran a la espera del tratamiento.

Esta vocación de ayuda se extiende a la comunidad carabobeña a través de jornadas gratuitas. Destaca la atención brindada a más de sesenta mujeres durante el «Mes Rosa» para despistaje de cáncer de mama, así como jornadas pediátricas en el sector La Adobera, donde los vecinos fueron trasladados a la clínica para evaluación preventiva.

De cara al futuro, Clínica La Guerra Méndez aspira a ser sinónimo de confianza y salud integral en toda Venezuela, reafirmando su compromiso de ser el centro de asistencia médica del país con un firme interés social.

“En este 78º aniversario, ratificamos nuestro compromiso de ser la única clínica en Venezuela con un firme interés social. Somos partidarios de que la salud integral y la vanguardia tecnológica deben ir de la mano con la accesibilidad para la comunidad”, expresó Luzalba Borges, médico cardiólogo y secretaria de la junta directiva actual.

Borges indicó además que La Guerra Méndez aspira convertirse en la institución número uno y de referencia para el país en el 2028, apostando por un equipo humano preparado y unos espacios modernizados para cuidar mejor de la salud de sus pacientes.

@laguerramendez

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