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Clínicas móviles favorecieron a vecinos de La Goajira y Avispero Norte (+FOTOS)

By Lucciano Battiston
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Clínicas móviles favorecieron a vecinos de La Goajira y Avispero Norte

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Lucciano Battiston
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En un esfuerzo por seguir llevando salud a los diferentes sectores del municipio Guacara, tal y como lo ha orientado el alcalde Johan Castañeda, durante esta semana se llevaron a cabo jornadas de salud en los sectores de La Goajira, y en el Avispero Norte de Cardonal, en favor de más de 700 residentes de las mencionadas zonas.

Clínicas móviles favorecieron a vecinos de La Goajira y Avispero Norte

Al respecto, Mary Cruz Pereira, directora de Salud, informó que gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro y del gobernador Rafael Lacava, continúan las atenciones en distintos puntos de la localidad La Goajira y el Avispero Norte, con la intención de acercar los servicios esenciales para el bienestar de las familias guacareñas, especialmente a aquellas con dificultades para trasladarse a los centros médicos tradicionales.

Clínicas móviles favorecieron a vecinos de La Goajira y Avispero Norte

En tal sentido, Pereira explicó que, entre las consultas ofrecidas en La Goajira y Avispero Norte están: medicina general y pediátrica, ginecología, donde también se tomaron muestras para citologías, para la prevención y detección temprana de enfermedades como el cáncer de cuello uterino; así como la realización de ecografías, electrocardiogramas, despistaje de diabetes, entrega gratuita de medicamentos, y la aplicación de vacunas (pentavalente, polio oral, polio IPV, SRP, fiebre amarilla y toxoide) entre otras.

Clínicas móviles favorecieron a vecinos de

La funcionaria mencionó que fueron favorecidas alrededor de 700 personas, “gracias a este innovador programa de salud que nos permiten atender a las comunidades más vulnerables dentro de sus espacios, con la intención que nadie se quede sin acceso a las consultas médicas”.

Clínicas móviles favorecieron a vecinos de

Por último, Pereira subrayó que este programa está en línea con una visión de sistema más inclusivo, donde cada ciudadano pueda acceder a servicios de calidad. “Nuestro compromiso es con el bienestar de cada familia de Guacara y, gracias a estas acciones a través de las clínicas móviles, seguimos adelante por una Guacara+Saludable”.

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SourcePrensa Alcaldía de Guacara
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