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En un esfuerzo por seguir llevando salud a los diferentes sectores del municipio Guacara, tal y como lo ha orientado el alcalde Johan Castañeda, durante esta semana se llevaron a cabo jornadas de salud en los sectores de La Goajira, y en el Avispero Norte de Cardonal, en favor de más de 700 residentes de las mencionadas zonas.

Al respecto, Mary Cruz Pereira, directora de Salud, informó que gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro y del gobernador Rafael Lacava, continúan las atenciones en distintos puntos de la localidad La Goajira y el Avispero Norte, con la intención de acercar los servicios esenciales para el bienestar de las familias guacareñas, especialmente a aquellas con dificultades para trasladarse a los centros médicos tradicionales.

En tal sentido, Pereira explicó que, entre las consultas ofrecidas en La Goajira y Avispero Norte están: medicina general y pediátrica, ginecología, donde también se tomaron muestras para citologías, para la prevención y detección temprana de enfermedades como el cáncer de cuello uterino; así como la realización de ecografías, electrocardiogramas, despistaje de diabetes, entrega gratuita de medicamentos, y la aplicación de vacunas (pentavalente, polio oral, polio IPV, SRP, fiebre amarilla y toxoide) entre otras.

La funcionaria mencionó que fueron favorecidas alrededor de 700 personas, “gracias a este innovador programa de salud que nos permiten atender a las comunidades más vulnerables dentro de sus espacios, con la intención que nadie se quede sin acceso a las consultas médicas”.

Por último, Pereira subrayó que este programa está en línea con una visión de sistema más inclusivo, donde cada ciudadano pueda acceder a servicios de calidad. “Nuestro compromiso es con el bienestar de cada familia de Guacara y, gracias a estas acciones a través de las clínicas móviles, seguimos adelante por una Guacara+Saludable”.

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