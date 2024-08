Compartir

El Consejo Nacional Electoral (CNE), refutó este miércoles el “Informe Preliminar”, emitido por el Panel de Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), calificándolo de “plagado de mentiras y contradicciones”, y violatorio de los “Términos de Referencia” acordados.

En comunicado de cuatro páginas, el Poder Electoral, aclara que el panel de la ONU acompañó todo el proceso electoral que fue celebrado el pasado 28 de julio, por invitación del mismo CNE “tal como se ven obligados admitir” en el documento, no obstante, la publicación de un “informe” no era algo de competencia y no estaba dentro de las tareas del grupo internacional.

En este sentido, señala que este documento pone en evidencia la “intencionalidad política”, la cual evalúan como “argumentos falaces y desfigurados”.

“En el punto 4 de los Términos de Referencia acordados entre la Organización de Naciones Unidas y el Consejo Nacional Electoral”, con fecha del 29 de julio identifica que: “El panel no es una misión de observación, y por lo tanto, no emitirá ningún pronunciamiento o juicio público sobre el proceso y/o resultados de las elecciones“.

El ente comicial añade también que este documento es “panfletario y su ‘experticia’ queda absolutamente desmoronada” con los argumentos que señala son fácilmente desmentibles, y que solo buscan “deslegitimar el impecable y transparente proceso electoral realizado el 28 de julio, tal como lo pudieron constatar casi mil observadores”, de todo el mundo.

Así también, el comunicado del CNE, reseña una serie de puntos que solo contradicen lo ocurrido con relación a los ataques cibernético y terrorista contra el Sistema Electoral.

