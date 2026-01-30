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El Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Elvis Amoroso, aprobó este miércoles una resolución mediante la cual se pospone temporalmente la publicación del aviso oficial para la constitución, inscripción y registro de nuevas organizaciones con fines políticos en el país.

La decisión, tomada en sesión ordinaria este 28 de enero, se fundamenta en las atribuciones constitucionales del ente rector y en las facultades que le otorga la Ley Orgánica del Poder Electoral y el Reglamento Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, Relativo a la Constitución, Actividad, Cancelación y demás Actos Registrables de las Organizaciones con Fines Políticos.

Registro de nuevas organizaciones en el CNE

En la resolución publicada se establece que, de acuerdo con el Reglamento Parcial de la Ley de Partidos Políticos, el CNE debe convocar durante el primer mes de cada año a los ciudadanos interesados en presentar solicitudes de «denominación provisional», fase inicial para fundar un partido. Sin embargo, la normativa también prevé un Parágrafo Único en su artículo 5, que permite al ente electoral ajustar estos lapsos cuando existan circunstancias excepcionales que así lo ameriten.

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Ante esto, el organismo argumentó que la finalidad de esta medida es garantizar la «ordenación y racionalización» de los procedimientos, permitiendo que el Poder Electoral pueda programar y establecer cronogramas efectivos que aseguren el derecho a la asociación política previsto en el artículo 67 de la Constitución.

Asimismo, el CNE indicó que la medida será publicada próximamente en la Gaceta Electoral de Venezuela.

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