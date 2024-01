Compartir

El código de vestimenta del SAIME engloba que tienes que ir presentable si vas a las instalaciones de este servicio nacional; bien sea por la cédula como por el pasaporte y es por ello que debes conocerlo a fondo.

En primer lugar, muchas personas se sorprendieron el año pasado cuando las personas hablaban de dicho código. Pero el SAIME busca cambiar el estereotipo de la ropa deportiva la cual parece ir tomando cada vez más la forma de vestir.

Una de las normas principales es no llevar jeans con roturas, el cual es una moda pero que muchas personas no están de acuerdo. Tienes que estar atento y acatar las normas, una de estas es no portar gorra.

Tampoco monos, minifaldas, blusas con escote, además de shorts entre otros. El año pasado el tema dio que hablar pero simplemente hay que estar presentable. Es el objetivo que tiene el Saime.

Código de vestimenta del SAIME

Así que si vas por los documentos tan importantes como lo son la Cédula de Identidad laminada además del Pasaporte cumple con las normas.

