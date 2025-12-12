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El colapso de una vivienda en Caracas dejó una personas fallecida y tres lesionados. El hecho ocurrió en la parroquia La Pastora, avenida principal de Manicomio, sector Rancho Grande, dijo el general de los Bomberos de Caracas, Pablo Palacios.

La vivienda de tres niveles con entradas independientes estaba asentada en un terreno inclinado. Presentando un colapso donde se encontraba uno de los cuartos, afectando además la cocina.

Colapso de una vivienda en Caracas dejó una persona fallecida y tres lesionados

Debido a eso se presentó la saturación y socavamiento del terreno donde estaba construida la vivienda. Resultando de este suceso cuatro personas lesionadas, tres de ellas trasladadas antes del arribo de la comisión Bomberil y la otra presentando traumatismos generalizados.

Autoridades de Caracas, como de los bomberos y grupos de rescate estuvieron presentes prestando la atención debida al socavamiento de esta vivienda. Entre los lesionados hay una niña de 9 años.

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Los lesionados quedaron identificados como Manuel Feliciano, 72 años, Omar José Romero, 52 años y Omarielys Romero Duque, 09 años. Mientras que la fallecida quedó identificada como Diana Josefina Becerra 56 años.

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