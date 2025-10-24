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Colapso estructural en Santa Rosa fue atendido por los Bomberos de Valencia

By Danny Valdiviezo
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Colapso estructural en Santa Rosa

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Danny Valdiviezo
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Cerca de las once de la noche de ayer jueves 23 de octubre de 2025 fue reportado un colapso estructural en Santa Rosa, específicamente en la Calle Arvelo de esa parroquia. Los Bomberos de Valencia fueron notificados del hecho.

Enseguida la comisión bomberil llegó en una unidad y estuvo trabajando en el colapso de la estructura. El cual afortunadamente no dejó personas lesionadas como tampoco fallecidas. Solo daños materiales en el lugar.

Colapso estructural en Santa Rosa
Fotos: Bomberos de Valencia.

Colapso estructural en Santa Rosa

Dicho colapso se presentó en una de las viviendas que hay en el urbanismo.

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