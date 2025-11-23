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La vía principal en el sector El Quebradón del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida colapsó en la mañana de este sábado, 22 de noviembre, afectando la conectividad en la zona.

Se conoció que el derrumbe de la estructura de la carretera ocurrió debido al socavamiento provocado por una quebrada y por el deterioro de una alcantarilla en el área.

Como consecuencia del colapso, las autoridades de la Alcaldía del municipio Tulio Febres Cordero y Protección Civil ordenaron el cierre total del paso vehicular en la alcabala de El Quebradón.

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Vía principal de El Quebradón en Mérida

Actualmente, solo se permite el paso provisional para vehículos ligeros. El desplazamiento hacia las poblaciones de Caja Seca y El Vigía se encuentra limitado.

Equipos de infraestructura, en coordinación con la gobernación de Mérida, realizó una evaluación técnica del lugar en horas de la madrugada. La maquinaria pesada ha sido trasladada a la zona para iniciar de inmediato los trabajos de reparación necesarios y restaurar el paso vehicular.

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