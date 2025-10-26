Compartir

En una emotiva ceremonia celebrada en el Colegio Betania, ubicado en el estado Carabobo, fue develado el busto de Santa Carmen Rendiles, fundadora de la institución y primera santa venezolana. El acto estuvo acompañado por una misa en su honor, presidida por las Siervas de Jesús y contó con la presencia de monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Valencia.

Durante la homilía, monseñor Zárate destacó la profunda vocación espiritual de la santa: “Madre Carmen fue una persona que vivió para Dios. Se dedicó al culto eucarístico, al servicio de los sacerdotes y a la congregación que ella misma fundó. De ese amor surge también el compromiso con los hermanos, que en este colegio se traduce en la educación de los niños”.

Colegio Betania rinde tributo a Santa Carmen Rendiles

Por su parte, la hermana Maira Romero, representante de las Siervas de Jesús, subrayó el legado educativo de la santa: “El legado que dejó madre Carmen de seguir sembrando en los corazones de las personas, de nuestros niños y jóvenes el amor a Jesús, es un pilar fundamental para promover la educación”.

El busto, obra del escultor Josue Benjamín, fue instalado en los jardines del colegio. El artista expresó su orgullo por haber podido “inmortalizar con arte” a una figura que representa la fe y el compromiso espiritual del país. “Es un honor rendir tributo a una de las dos santas que hoy tiene Venezuela”, afirmó.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: