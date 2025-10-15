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El Colegio de Locutores del Estado Carabobo en octubre, continúa avanzando con gran compromiso en el fortalecimiento de su gremio. Y en la consolidación de importantes alianzas estratégicas que beneficiarán a toda la comunidad profesional y a la colectividad en general.

Yohanna Fernández, Directora de Organización Regional del Colegio de Locutores del Estado Carabobo; informó sobre el avance en la elaboración del anteproyecto de ley que busca regular el ejercicio nacional de la locución.

«Estamos trabajando arduamente para que esta Ley sea una realidad que dignifique nuestra profesión y garantice el reconocimiento que todos merecemos», destacó la Locutora Fernández.

Colegio de Locutores de Carabobo en octubre sigue avanzando

Cynthia Tarazón, Directora de Relaciones Públicas del Colegio de Locutores, expresó lo alcanzado. Resaltando la inminente concreción de alianzas institucionales con otros colegios de profesionales del estdo Carabobo.

Este importante trabajo está siendo coordinado por el Locutor y Abogado Fredy Morales, quien ha puesto todo su conocimiento jurídico. Y experiencia en locución al servicio de este ambicioso proyecto.

Demostrando que está comprometido no solo con la defensa de los derechos de sus miembros, sino también con la promoción de la ética. La capacitación constante y el reconocimiento profesional.

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