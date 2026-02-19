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El Colegio de Locutores del Estado Carabobo continúa su proceso de transformación interna con una reorganización que ajusta responsabilidades. Y establece una visión compartida entre todos los miembros de su junta directiva.

Así lo aseguraron Carlos Rodríguez, presidente de la institución, y José Colmenares, Director de Organización. Quienes manifestaron su compromiso de seguir impulsando iniciativas claves para el desarrollo y reconocimiento de la locución en la región.

En esta etapa de ajuste, el Colegio ha definido un plan estratégico orientado a consolidar la unidad y eficacia dentro de la directiva. Garantizando que cada área cumpla con su función de manera coordinada y eficiente.

Colegio de Locutores del Estado Carabobo avanza en su reorganización

La visión compartida por los directivos busca fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso de todos los locutores adscritos a la organización, promoviendo el profesionalismo y la ética en el ejercicio de la locución.

Uno de los proyectos prioritarios que seguirá adelante es el impulso y desarrollo del Museo de la Radio y la Comunicación: Don Carlos Bello González. Un espacio dedicado a preservar y difundir la historia y evolución de la radiodifusión en Carabobo.

Según Rodríguez, esta iniciativa no solo contribuirá a la formación cultural de los locutores sino que también permitirá abrir puertas a la comunidad. Para conocer y valorar la importancia de la comunicación radial.

Construcción y fortalecimiento

Asimismo, el Colegio trabaja en la construcción y fortalecimiento del entramado jurídico que regula la profesión. Con especial énfasis en la elaboración y promoción de la Ley del Ejercicio de la Locución.

José Colmenares destacó que esta normativa será fundamental para garantizar derechos, deberes y responsabilidades claras para todos los profesionales. Además de fomentar la calidad y el respeto hacia la labor del locutor.

Además, se están implementando nuevas estrategias para mejorar la formación continua de los asociados, con cursos, talleres y seminarios que abordan desde técnicas de locución hasta aspectos legales y tecnológicos del medio. Esto responde a la necesidad de mantener a los locutores actualizados frente a los cambios vertiginosos en la industria de la comunicación.

El Colegio también reafirma su compromiso con la ética profesional, impulsando campañas de concienciación y códigos de conducta que promuevan la transparencia, el respeto y la responsabilidad social en cada intervención radial. Esta línea de acción busca elevar el prestigio de la profesión y la confianza del público en los locutores.

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