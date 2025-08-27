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Un llamado urgente al sector radial hizo el Colegio de Locutores del estado Carabobo. Representado por su Presidente Carlos Rodríguez y su Vicepresidente Iván López, emitieron un comunicado público de suma importancia dirigido a los directivos, dueños y gerentes de las emisoras radiales en la región.

Esta exhortación busca fortalecer el profesionalismo y el respeto por la locución legal en el estado Carabobo. Carlos Rodríguez e Iván López, expresaron con un ánimo conciliador, pero con mucha entereza, la necesidad de no fomentar la locución ilegal en las radios locales.

Subrayan que cada persona que asume hablar frente a un micrófono, debe contar con una certificación válida otorgada por academias; universidades o instituciones formativas autorizadas por el Ministerio de Educación.

Un llamado urgente al sector radial hizo el Colegio de Locutores del estado Carabobo

Desde el año 2012, el Ministerio de Educación ha delegado la formación de locutores en Carabobo, a diversas instituciones, en especial a organismos de educación superior. Años entre el 2011 y 2015, destacaron y formaron con gran excelencia: la Cátedra Libre Cantaclaro, y el Instituto Rómulo Gallegos.

Ambas cátedras de formación en nuestra entidad carabobeña, tuvieron la licencia aprobatoria del Ministerio de Educación, para formar profesionales en el área de Locución. Por otro lado, El Colegio informó que iniciaron el proceso de aprobación para Carabobo, ante el Ministerio de Educación.

De una nueva cátedra de formación en nuestra entidad carabobeña. Esto permitirá garantizar la adecuación en la enseñanza de lo que es ser un buen locutor; más en los exigentes tiempos que se viven.

Este llamado a la responsabilidad radial de abrir los micrófonos a profesionales certificados, es un paso fundamental para asegurar que todos los locutores al frente de los micrófonos; tengan las credenciales adecuadas para cumplir en buena lid, con su profesión.

A los directivos

Los directivos, dueños y gerentes de medios radiales en Carabobo, son instados a colaborar con este proceso para promover un ambiente de trabajo serio y profesional que respete las normativas y estándares establecidos.

Además, Carlos Rodríguez e Iván López, anunciaron que desde los primeros días de este próximo mes de Septiembre, se realizará una consulta abierta dirigida a todos los locutores e interesados, con relación al Anteproyecto de Ley del Ejercicio de Locución en Venezuela.

Al respecto, indicaron que dicha consulta, tiene como objetivo recoger propuestas e ideas renovadas para impulsar una Ley sólida que le dé garantías a los Locutores en el ejercicio profesional de sus labores.

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