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El pasado fin de semana, en un importante espacio de Coworking ubicado en la Avenida Bolívar de Valencia, se llevó a cabo una reunión trascendental para el gremio de Locutores del Estado Carabobo. Iván López, Vicepresidente, junto a Carlos Rodríguez, Presidente del Colegio de Locutores del Estado Carabobo, anunciaron formalmente el inicio de la discusión del anteproyecto de Ley del Ejercicio de la Locución en Venezuela.

En este encuentro, agremiados al Colegio de Locutores, junto con parte de la Directiva, y la Coordinación Jurídica del Abogado y Locutor: Fredy Morales, se establecieron los primeros parámetros para la construcción del entramado jurídico que regirá esta nueva legislación. El proyecto se proyecta como un avance significativo para la regulación y reconocimiento de la profesión en el país. Además, se abordó el alcance y la aprobación de los Premios Municipales de Locutores, en ciudades de Carabobo, como Valencia, Naguanagua, San Diego, Bejuma, Guacara y Pto.Cabello, que se motivaron para fortalecer esta iniciativa cultural y profesional.

«Este esfuerzo se enmarca en el impulso de las nuevas responsabilidades asumidas por la actual junta directiva, que estará al frente del Colegio de Locutores hasta julio de 2026, momento en el que se realizará un procesoi abierto de elecciones para elegir a las nuevas autoridades», declaró el actual Presidente del gremio: Carlos Rodríguez.

Durante la reunión, se reafirmó el compromiso del gremio con la cultura y la historia de la locución en Venezuela, destacando el proyecto de creación del Museo de la Radio y la Comunicación, que llevará el nombre de Don Carlos Bello González. «Actualmente, se trabaja en la ubicación del espacio físico que albergará esta importante iniciativa», comentó Iván López, VicePresidente del gremio de Locutores en Carabobo.

Locutores del Estado Carabobo

Otro punto fundamental fue el impulso de una nueva cátedra formativa propia del Estado Carabobo, en la que el Colegio de Locutores participará activamente para la formación de las nuevas generaciones de Locutores, asegurando la continuidad y calidad del oficio en la región.

En el evento se presentó oficialmente la nueva junta Directiva, con Carlos Rodríguez reafirmado como presidente. Se destacaron las incorporaciones de profesionales como Cynthia Tarazón, Yovani Hernández, Jesús Daniel Valero, Yohanna Fernández, Iván López, José Colmenares, Ricardo Figueira, Soraya Malavé, Antonio Aguilar, Nurys Parra, entre otros profesionales del micrófono, quienes aportarán su experiencia y compromiso para fortalecer el gremio.

La directiva manifestó su compromiso firme para impulsar iniciativas que transformen y dignifiquen la profesión de locutor en Carabobo, generando un antes y un después en la historia del Colegio y su relación con los medios de comunicación. Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa para los locutores del Estado Carabobo, con la certeza de que la unión y el trabajo conjunto serán fundamentales para alcanzar los objetivos planteados en beneficio de todo el gremio.

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