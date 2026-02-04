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Un accidente vial registrado la tarde de este martes en la Autopista del Este, sentido San Blas, dejó como saldo un ciudadano lesionado. El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:40 p.m., específicamente a la altura del kilómetro 165.

Vehículo se dio a la fuga tras el impacto

De acuerdo con el reporte del Instituto Autónomo para la Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad de Carabobo (Invialca), el siniestro involucró a un vehículo tipo moto y un automóvil particular, cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente después del impacto.

Al sitio se trasladaron equipos de Operaciones Viales y Paramédicos de Invialca, quienes brindaron atención prehospitalaria al motorizado. Tras ser estabilizado en el lugar, el herido fue trasladado a la Clínica Guerra Méndez, en Valencia, donde fue diagnosticado con una fractura en su miembro inferior derecho.

Accidente en la Autopista sentido San Blas

Ante el incidente, las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad que incluyó el cierre parcial de la vía. Además de facilitar las labores de auxilio y el saneamiento de la calzada.

Tras la eliminación de riesgos en el pavimento, el personal de Invialca procedió a la reapertura total del punto afectado, restableciendo el flujo vehicular hacia el Distribuidor San Blas.

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