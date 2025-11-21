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Una colisión de dos buses Encava y dos camiones en Bolívar dejó varias personas lesionadas. El hecho se registró hoy viernes 21 de noviembre en horas de la mañana en el punto de conexión Upata con Guasipati al sur del país.

Dos Encava color blanco y dos camiones sufrieron daños severos, al lugar llegaron autoridades viales, además de paramédicos para atender la situación. Comisiones de la PNB Tránsito además de otras autoridades están en el lugar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Gibson | Noticias Sin Bozal (@noticiassinbozal)

Colisión de dos buses Encava y dos camiones en Bolívar

En el video se observa como los dos autobuses sufrieron daños, además de un camión Fiat y un camión que cayó en la cuneta. Los lesionados fueron llevados a centros de salud cercanos al sitio del accidente.

Hasta ahora no se tiene un número exacto de personas lesionadas en el sitio, tampoco hay reportes sobre personas fallecidas. Este suceso vial se une a los que han ocurrido en este mes de noviembre.

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