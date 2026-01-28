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Una colisión de moto y bicicleta en Los Guayos dejó una persona fallecida. Los Bomberos de Los Guayos dieron a conocer el hecho vial ocurrido hoy miércoles 28 de enero en la Carretera Nacional Los Guayos Guacara.

Se pudo conoce que a las 6:45 minutos de la mañana, comisiones de Bomberos atendieron una colisión en la Carretera Nacional Los Guayos-Guacara, a la altura de la empresa Unión Química, C.A.

El incidente involucró una motocicleta Keeway Arsen II y una bicicleta. Lamentablemente, se confirmó el fallecimiento del ciudadano Wilmer Marchan (48 años), conductor de la bicicleta y trabajador de la Alfarería La Unión, C.A.

Colisión de moto y bicicleta en Los Guayos

El conductor de la motocicleta resultó lesionado y fue trasladado por una ambulancia al Ambulatorio Tipo II de Los Guayos para recibir atención médica. En el lugar estuvieron Bomberos los Guayos (Unidades 001, 05 y 07).

Como comisiones de PoliGuayos y Policía Nacional Bolivariana (PNB), quedando el procedimiento a cargo de esta última autoridad para las investigaciones correspondientes. Hacemos un llamado a conducir con prudencia en las vías del estado Carabobo.

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