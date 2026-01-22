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Una colisión de moto y bicicleta en Los Guayos dejó una persona lesionada, el hecho se reportó ayer miércoles 21 de enero de 2026. Indicó el cuerpo de bomberos de ese municipio que el hecho vial ocurrió en la avenida México, adyacente a la urbanización La Garcillera.

En la referida avenida una mujer identificada como Yadeisi Rosales de 26 años colisionó con la bicicleta. La dama presentó escoriaciones múltiples y posible traumatismo en su extremidad inferior izquierda.

Colisión de moto y bicicleta en Los Guayos dejó una persona lesionada

Al sitio llegó la comisión bomberil para prestar la atención debida a la ciudadana lesionada. Además del soporte básico de vida en el sitio y coordinó el traslado de la paciente a un centro de salud.

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Hacemos el llamado a conducir con prudencia en las avenidas, como autopistas del estado Carabobo. Acatando las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, entre ellas circular a una velocidad moderada.

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