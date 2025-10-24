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Una colisión de moto y vehículo en Los Guayos dejó una persona lesionada. El hecho ocurrió en la mañana de hoy en la carretera nacional Los Guayos-Guacara, adyacente a la Urbanización Araguaney, en el Municipio Los Guayos; dijo el cuerpo de bomberos de Los Guayos.

‎Las comisiones de emergencia atendieron un siniestro vial que involucró un vehículo tipo sedán (Marca Subaru, modelo Legacy, color Azul). Y una motocicleta (Marca Toro, modelo Tr 150 Jaguar, color Azul).

Colisión de moto y vehículo en Los Guayos

‎”Se brindó atención prehospitalaria a la persona afectada, quien presentaba un traumatismo multisistémico. Tras la evaluación y estabilización, el lesionado fue trasladado por la ambulancia del Sistema de Emergencias del Municipio de Los Guayos (SEMGUA); a un centro asistencial. El conductor del vehículo sedán resultó ileso”, dijeron los bomberos.

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‎Se contó con la participación de Bomberos Los Guayos (Unidades M-01, M-4, Unidad Cisterna 001), SEMGUA (Unidad Ambulancia 002), Policía Municipal Los Guayos y Policía Nacional Bolivariana (PNB).

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