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Una colisión de motos en Maracay dejó a una trabajadora del Hospital Central de la capital aragüeña fallecida. El choque entre las dos motocicletas ocurrió ayer en la avenida Universidad en el Instituto Regional de Deportes (IRDA).

Sonia Fidelina Rojas de 53 años murió en la colisión, la mujer residía en Caña de Azúcar. A las 6:40 de la tarde Rojas iba al Hospital en un mototaxi, pero chocaron contra otra moto, quedando otra persona lesionada.

Autoridades viales enseguida llegaron al sitio para prestar la atención debida. A las 11:00 de la noche la mujer falleció cuando era atendida en el principal centro de salud del estado Aragua. Esto debido a las graves lesiones que tuvo.

La dama había quedado en verse con su hijo en el centro de salud, ella había tomado la mototaxi y el hijo lo hizo en vehículo particular. En el sitio donde ocurrió el accidente estuvieron presentes funcionarios de Tránsito Terrestre.

Colisión de motos en Maracay dejó a trabajadora del Hospital Central fallecida

Se hace un llamado a los conductores a manejar con mucha prudencia en las vías del estado Aragua como del país. De igual modo, a transitar bajo las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT).

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Evitar manejar en sentido contrario, hacerlo a una velocidad moderada cumpliendo con las normas de seguridad si vas en moto. El accidente ocurrido enluta a un hogar del estado Aragua.

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