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La colisión de un Encava y una camioneta Jeep Cherokee dejó una mujer fallecida y cuatro lesionados, el hecho ocurrió la noche del sábado 20 de septiembre de 2025 en Puerto La Cruz; estado Anzoátegui.

El hecho vial sucedió en el sector los Mesones de Barcelona adyacente al supermercado Hiperlider. La mujer que perdió la vida en el accidente quedó identificada como Maryoris Martínez de Sequera de 48 años.

Entre los lesionados se encuentran Pedro Sequera de 44 años, conductor de la camioneta Jeep Cherokee. Nilo Arbelaez de 36 años, conductor del Encava; quien presentó fractura en la pierna derecha.

Colisión de un Encava y una camioneta dejó una fallecida

Dos pasajeros lesionados, los cuales quedaron identificados como María Figueroa de 48 años y Omar Mendoza de 31 años. La buseta Encava iba desde Puerto La Cruz a Calabozo en el estado Guárico.

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Al sitio acudieron comisiones de Bomberos de Puerto La Cruz, Protección Civil Anzoátegui. Como organismos de tránsito entre ellos la Policía Nacional Bolivariana. Los lesionados fueron llevados al Hospital Universitario Luis Razetti.

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