PortadaSucesos

Colisión en la carretera Machiques-Colón deja una niña fallecida

By Redacción Carabobo
0
72
colisión carretera Machiques-Colón

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un colisión entre una moto y una camioneta en la carretera Machiques-Colón, estado Zulia, dejó a una niño fallecida, y otra gravemente herida. 

Se conoció que, en el accidente también estuvo involucrado el monseñor Nicolás Nava, obispo de la Diócesis de Machiques. El hecho ocurrió especifícamente en el kilómetro 19, a la altura de la entrada a la hacienda El Calvario.

De acuerdo al medio regional El Machiquense, las niñas, cuyas edades e identidades no han sido difundidas, estaban manejando una moto. Aparentemente, colisionaron con la camioneta que conducía el obispo.

Colisión en la carretera Machiques-Colón

En redes sociales circuló un video en el que se aprecia a ambas niñas, gravemente heridas, en medio de la carretera. Asimismo, se puede ver la camioneta Toyota Hilux con severos daños en la parte frontal.

Ante la gravedad de sus heridas, ambas niñas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Nuestra Señora del Carmen. El personal de guardia confirmó la muerte de una de las jóvenes, mientras que la otra sigue internada con diagnóstico reservado.

Sin embargo, la Diócesis de Machiques, informó en su comunicado que se trataba de unas niñas indígenas de la etnia wayuu.

«Dos niñas indígenas de la etnia wayuu fueron impactadas, lamentablemente una ha fallecido», añadió.

Igualmente, precisó que el monseñor Nava «se encuentra estable» tras el accidente. Sin embargo, está «consternado y profundamente afectado» por lo ocurrido con ambas niñas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Mujer de la tercera edad fue arrollada por una buseta en la avenida Lara

 

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceCaraota Digital
ViaNoticias 24 Carabobo
Artículo anterior
Jubilados de la administración pública comienzan a cobrar bono de fin de año y el Ingreso Contra la Guerra Económica
Artículo siguiente
Por robo fueron detenidos tres supervisores de un hotel
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes