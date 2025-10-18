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Un colisión entre una moto y una camioneta en la carretera Machiques-Colón, estado Zulia, dejó a una niño fallecida, y otra gravemente herida.

Se conoció que, en el accidente también estuvo involucrado el monseñor Nicolás Nava, obispo de la Diócesis de Machiques. El hecho ocurrió especifícamente en el kilómetro 19, a la altura de la entrada a la hacienda El Calvario.

De acuerdo al medio regional El Machiquense, las niñas, cuyas edades e identidades no han sido difundidas, estaban manejando una moto. Aparentemente, colisionaron con la camioneta que conducía el obispo.

Colisión en la carretera Machiques-Colón

En redes sociales circuló un video en el que se aprecia a ambas niñas, gravemente heridas, en medio de la carretera. Asimismo, se puede ver la camioneta Toyota Hilux con severos daños en la parte frontal.

Ante la gravedad de sus heridas, ambas niñas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Nuestra Señora del Carmen. El personal de guardia confirmó la muerte de una de las jóvenes, mientras que la otra sigue internada con diagnóstico reservado.

Sin embargo, la Diócesis de Machiques, informó en su comunicado que se trataba de unas niñas indígenas de la etnia wayuu.

«Dos niñas indígenas de la etnia wayuu fueron impactadas, lamentablemente una ha fallecido», añadió.

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Igualmente, precisó que el monseñor Nava «se encuentra estable» tras el accidente. Sin embargo, está «consternado y profundamente afectado» por lo ocurrido con ambas niñas.

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