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Colisión en la ARC tramo Guacara dejó una persona lesionada

By Redacción Noticias24Carabobo
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Colisión en la ARC tramo Guacara

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Redacción Noticias24Carabobo
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Una colisión en la ARC tramo Guacara dejó una persona lesionada la madrugada de este domingo 18 de enero. La información la dio a conocer el Instituto de Vialidad del estado Carabobo (Invialca) a través de sus redes sociales.

El hecho se registro a las 4:05 de la madrugada de este domingo a la altura del km 143 de la Autopista Regional del Centro, sentido Valencia. Tratándose de una colisión por alcance, en la cual un vehículo particular tipo camioneta impacta por la parte trasera a un vehículo.

Colisión en la ARC tramo Guacara

El cual desbarranca hacia lateral derecho de la vía, quedando en las áreas verdes con saldo de una persona lesionada. Lesionado que fue estabilizado y atendido por unidad del cuerpo de Bomberos de Guacara y trasladado al Hospital Dr. Miguel Malpica.

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En ambos casos fueron desplegados los dispositivos de seguridad y cierre parcial para la recuperación y movilización de los vehículos. Además de mitigación de riesgos, traslado del lesionado, saneamiento, despeje y reapertura de la vía.

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SourceINVIALCA
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