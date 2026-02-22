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Un accidente se registró en la autopista del Este en Valencia, la mañana de este pasado sábado a la altura del kilómetro 160, en sentido San Blas. Involucrando a un vehículo particular y una unidad de carga.

El hecho ocurrido aproximadamente a las 6:20 de la mañana fue una colisión por alcance entre un vehículo y un camión de carga, dejando dos lesionados leves.

Estos recibieron atención inmediata por parte de los cuerpos de seguridad y equipos de Operaciones Viales. El personal de Invialca estabilizó a los heridos en el sitio del suceso y posteriormente los trasladó a un centro de salud cercano para una evaluación médica más detallada.

Accidente Autopista del Este Valencia

Tras el incidente, las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad que incluyó el cierre parcial de la vía para facilitar las labores de auxilio y el movimiento de los vehículos involucrados. Los equipos de emergencia trabajaron de forma simultánea en el saneamiento de la capa asfáltica y el despeje de los restos del choque para garantizar la movilidad en la zona.

Una vez concluidas las labores, el flujo vehicular fue restablecido por completo en este tramo de la autopista.

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