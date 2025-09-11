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Colisión en semáforo de la vía Flor Amarillo dejó cinco lesionados

By Danny Valdiviezo
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colisión en semáforo de la vía Flor Amarillo
Foto: Referencial.

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Danny Valdiviezo
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Una colisión en el semáforo de la vía Flor Amarillo dejó cinco lesionados, el fuerte choque se dio adyacente a la zona industrial El Recreo. Parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia luego de las siete de la mañana de hoy.

De los cinco lesionados en el sitio, tres de ellos son menores de edad y dos adultos. En el lugar se encuentran autoridades viales del estado Carabobo. Además de paramédicos del servicio de emergencia 0800 Bigote.

Cinco lesionados en colisión en semáforo de la vía Flor Amarillo

La colisión dejó retraso en la vía en ambos sentidos, funcionarios agilizaron enseguida el volumen vehicular. Se hace el llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país.

Cumpliendo las normas impuestas por el INTT, respetar los cambios del semáforo, además de conducir a una velocidad moderada. Este hecho vial se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes.

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