Compartir

Una colisión frontal entre un vehículo de carga pesada y una motocicleta en Morón dejó una mujer fallecida y otra lesionada de gravedad.

El hecho ocurrió la mañana de este sábado 22 de noviembre, en la autopista Cimarrón Andresote, a la altura del sector Barrio Simón Bolívar, en el municipio Juan José Mora.

Los vehículos involucrados fueron identificados como un camión de color blanco, con placas A25BB4E, y una motocicleta marca Bera Kavak de 150 cc, con placas AY4P26V. De acuerdo con los reportes preliminares, la conductora de la motocicleta, la ciudadana Joseliz Colmenares, perdió la vida en el acto a consecuencia del impacto.

Su acompañante, identificada como Gianny D’Amelio, sufrió múltiples heridas de consideración y fue trasladada de manera inmediata al Hospital Prince Lara para recibir atención médica urgente, donde permanece en condición grave.

Al lugar de los hechos se movilizaron de inmediato funcionarios del Cuerpo de Policía Municipal de Juan José Mora, quienes se encargaron de resguardar la escena y facilitar la labor de los organismos de emergencia.

El procedimiento técnico fue asumido por una comisión conjunta de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), bajo el mando del Comisario Jefe Hidalgo Ramón.

Las autoridades competentes han abierto una investigación para determinar las causas exactas que originaron esta trágica colisión. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre las circunstancias del accidente.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas