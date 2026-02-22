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Aproximadamente a las 7:30 a. m. de este domingo 22 de febrero, se registró un siniestro vial en el kilómetro 127 de la Autopista Regional del Centro (ARC), sentido Valencia – Maracay, informó Invialca en sus redes sociales.

El incidente involucró a una unidad de transporte colectivo tipo bus-cama y un vehículo de carga pesada que transportaba caña de azúcar.

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Afortunadamente, tras la evaluación de los cuerpos de seguridad, se confirmó que los 32 pasajeros que viajaban en la unidad de transporte resultaron ilesos. Asimismo, las autoridades informaron que no se registraron daños al patrimonio público durante el hecho.

Inmediatamente después del reporte, el equipo de Operaciones Viales junto a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y el Dispositivo de Vigilancia de Tránsito Terrestre se hicieron presentes en el sitio para resguardar la zona y garantizar el orden público.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a los conductores a mantener la prudencia y respetar los límites de velocidad, especialmente durante los fines de semana cuando el flujo vehicular en la principal autopista del país suele incrementarse.

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