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Una colisión vehicular en Caucagua estado Miranda dejó tres personas fallecidas. El hecho ocurrió ayer lunes 15 de diciembre de 2025 en la localidad de Pacheco, parroquia Panaquire en Caucagua, estado Miranda.

Además de los tres fallecidos reportaron que una persona quedó lesionada en el accidente. Como hubo daños materiales en los vehículos involucrados en este accidente de tránsito ocurrido ayer.

A las 8:50 de la mañana en el kilómetro 105 circulaba una gandola con un cargamento de pintura esta colisionó con un vehículo pequeño causando el fatal accidente. Los tres fallecidos iban a bordo del vehículo pequeño.

Colisión vehicular en Caucagua estado Miranda

Estos quedaron identificados como Elías Alejandro García Pereira de 35 años de edad. Además de José Antonio Andrade de 36 años, como se espera que las autoridades identifiquen a una tercera persona involucrada.

Autoridades viales del estado Miranda iniciaron las investigaciones para determinar las causas del hecho. Se hace un llamado a los conductores de vehículos livianos como de carga a manejar con prudencia en las vías nacionales.

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