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Una colisión vehicular en Los Guayos dejó un ciudadano lesionado. La información la dio a conocer el cuerpo de bomberos de ese municipio mediante las redes sociales. El accidente vial se suma a los ocurridos en Carabobo.

El equipo de Paramédicos de los Bomberos de Los Guayos brindó atención prehospitalaria de urgencia a un ciudadano afectado por una colisión vehicular. Tras la evaluación inicial en el sitio, el paciente fue diagnosticado con politraumatismos generalizados.

Colisión vehicular en Los Guayos dejó un lesionado

Gracias a la rápida intervención y estabilización de nuestros funcionarios, se garantizó el manejo adecuado de sus lesiones en el lugar del incidente. Posteriormente, se realizó el traslado médico efectivo a bordo de una unidad de Ambulancias SENGUA, para su atención especializada en el centro asistencial.

Se hace un llamado a los conductores del estado Carabobo como del país a acatar las normas impuestas por el INTT. Manejar con prudencia, colocarse el casco si vas en moto, hacerlo a una velocidad moderada.

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