Compartir

Un sujeto colocó a la venta su vehículo en Marketplace y murió al caer en una trampa. Así quedó esclarecido el homicidio y robo de Orlando Contreras ocurrido en el estado Mérida; dijo el comisario general del CICPC, Douglas Rico.

La investigación se inició tras el hallazgo del cuerpo de Orlando Rodolfo Contreras Gutiérrez (36), en el sector San Onofre, autopista Mérida – El Vigía, parroquia Fernández Peña; municipio Campo Elías del estado Mérida, el pasado 16 de octubre.

Por lo que al realizar las diligencias pertinentes para esclarecer el hecho, patrullaje cibernético, permitieron a los funcionarios establecer la identidad y paradero de los responsables. Y determinaron el modus operandi utilizado.

Colocó a la venta su vehículo en Marketplace

Se logró establecer que, Jesús Yoel Ocando Murgas (20) y, Deiger Yoel Ocando Mantione (27) contactaron a Orlando a través de la plataforma de Facebook (Marketplace); para simular la compra de un vehículo marca Toyota, modelo Yaris.

Al concretar el encuentro, y con el pretexto de verificar el estado operativo del vehículo automotor, los delincuentes condujeron a la víctima a un lugar desolado. En el lugar apartado, el dúo criminal, intentó despojar a la víctima del vehículo bajo amenaza de muerte.

Ante la resistencia de la víctima al robo, Deiger, le propinó un disparo en la zona cefálica, abandonando el cuerpo adyacente al sitio. Al cometer el hecho, emprendieron una veloz huida en el vehículo robado, pero la acción delictiva se vio frustrada a pocos metros cuando el automóvil se apagó.

Partieron la llave

En su intento por encenderlo, partieron la llave de la suichera, quedando inutilizado. Los delincuentes se vieron forzados a abandonar el vehículo. Ubicando otro, propiedad de Jesús, que habían dejado en el punto de encuentro inicial.

NO DEJES DE LEER AHORA: Hombre falleció mientras conducía un vehículo en Naguanagua

Ambos sujetos huyeron con destino hacia El Vigía, donde finalmente fueron aprehendidos por los funcionarios, ubicándoles tres celulares e incautándoles un arma de fuego. Y la recuperación del vehículo usado como medio de comisión. Quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas