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Un hombre colocó a su hijo en la parte delantera de la moto y quedó detenido, la detención del sujeto ocurrió en El Vigía. Funcionarios del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Mérida (IAPEBM), se encargó del caso.

Los uniformados dieron respuesta inmediata a un hecho ocurrido en el municipio Alberto Adriani, tras difundirse un video en redes sociales. En el que una familia se desplazaba en motocicleta bajo condiciones irregulares.

En las imágenes se observa a un joven de 24 años de edad conduciendo la moto, padre de un niño de cinco años que viajaba en la parte delantera manipulando el volante. En la parte trasera iba también su hermana de 12 años.

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Colocó a su hijo en la parte delantera de la moto y quedó detenido

La grabación fue realizada por una ciudadana de 42 años, madre del joven, quien se encontraba presente. De acuerdo con la información suministrada, la comisión del IAPEBM actuó y procedió a detener a los adultos responsables de los niños por esta situación irregular.

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La misma está considerada un delito por la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescentes (LOPNNA). El caso fue remitido a la Fiscalía Décimo Octava del Ministerio Público, instancia que iniciará el debido proceso por trato cruel e inhumano contra niños. Prensa IAPEBM.

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