Con una masiva asistencia de familias carabobeñas, comenzaron, el pasado jueves, las funciones del CineDrácula al Aire Libre en las áreas externas del renovado Museo de la Cultura, ubicado en la Av. Paseo Cabriales de Valencia.

Para la función inaugural de esta nueva atracción que ofrecerá, todos los jueves, el Museo de la Cultura para todos los niños y niñas carabobeñas, fue proyectado el largometraje animado “El Principito” (2105) que narra cómo la vida de una niña cambia por completo cuando se hace amiga de un excéntrico piloto que le relata las aventuras del curioso niño que vive en un asteroide.

Al respecto, Nathaly Bustamante, Secretaria de Cultura del Gobierno del estado Carabobo, refirió que “iniciamos las programación de lo que va a ser el CineDrácula, que brindará todos los jueves, en los espacios abiertos del Museo de la Cultura, piezas de cine para toda la familia (…) Desde el Museo de la Cultura en verdad estamos muy felices de poder ofrecer estos nuevos espacios renovados para la recreación y el reencuentro de toda la familia carabobeña”.

A propósito de la celebración de la 65 edición del Salón “Arturo Michelena”, reiteró su invitación a todos los carabobeños y visitantes de todo el país, a conocer de la muestra que reúne 248 obras de artistas y creadores de todo el territorio nacional, y disfrutar además de la variada programación diseñada para el sano disfrute de toda la familia en las áreas externas del renovado Museo de la Cultura, el café “El Principito”, el Vagón del Títere, el BiblioBús de Nancy, el parque infantil y sus hermosos jardines y caminerías.

“No dejen de venir este fin de semana y todos los fines de semana de aquí al 8 de diciembre, vengan y disfruten del Museo de la Cultura, un espacio renovado, que gracias al gobernador Rafael Lacava y la Primera Combatiente Dra. Nancy de Lacava y por supuesto de nuestro Presidente Nicolás Maduro, ha sido recuperado para el encuentro de toda la familia carabobeña, así que vengan y disfruten, no solo los carabobeños sino todos los venezolanos y visitantes de cualquier parte a nuestro estado”, expresó.

Divertida experiencia en CineDrácula

Entre los asistentes a la función de “El Principito” en el nuevo Cine al Aire Libre en el Museo, Daiyet Riera, habitante de Valencia, señaló que fue una presentación cinematográfica muy bonita, “todo lo que refleja, una historia hermosa, en el marco de esta renovación del Museo que es un proyecto sin igual para todos los carabobeños.

La niña Aranza Gabriel agregó con emoción “a mí me pareció muy divertido El Principito, me encanta esta película”, opinión que compartió la niña Daniela Riera, quien dijo además “el espacio me pareció muy chévere y la película de El Principito me gustó mucho, muy divertida”.

Finalmente la señora Eglick Chen, felicitó a los organizadores de esta iniciativa, así como al Gobernador Rafael Lacava y la Primera Combatiente Nancy de Lacava, por este proyecto “pudimos disfrutar de esta maravilla, los niños pueden pintar, pudimos disfrutar y conocer las áreas externas y sus atracciones, ya habíamos disfrutado aquí de Mafalda, a principios de año, y de verdad que hemos disfrutado mucho, recordando nuestros tiempos de infancia”.

El Museo de la Cultura está ubicado en la Av. Paseo Cabriales de Valencia, en horario comprendido de Martes a Viernes de 2:00 a 8:00 pm, sábados y domingos a partir de las 11:00 am y hasta las 8:00 pm.

