Compartir

Un bono de 5 dólares en Patria comenzó a pagarse hoy en horas de la mañana, dicha ayuda económica forma parte de las bonificaciones que entrega el ejecutivo mensualmente. El mismo es para las personas adscritas al movimiento Somos Venezuela.

Dicho monto a cobrar es de 1.800 bolívares. Se espera ahora es por el pago de los movimientos Chamba Juvenil como la misión Robert Serra.

Bono de 5 dólares en Patria

De igual modo, el Ingreso Contra la Guerra Económica se continúa pagando a los empleados de la administración pública. Los cuales cobraron un monto de 120 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela.

NO DEJES DE LEER AHORA: Jubilados y pensionados recibirán este monto en el Ingreso Contra la Guerra Económica de enero

Se espera que esta semana inicie el pago del Ingreso Contra La Guerra Económica a los jubilados de la administración pública. Como a los pensionados, estos cobran un monto de 112 dólares y de 50 dólares, respectivamente.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas