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Comenzó la venta de Gasolina Súper Premium en Caracas en estas estaciones

By Danny Valdiviezo
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venta de Gasolina Súper Premium en Caracas

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La venta de Gasolina Súper Premium 97 octanos en Caracas ya comenzó en varias estaciones. Esta gasolina es de mayor octanaje para motores más modernos, la misma se está vendiendo en seis estaciones de servicio.

La estatal Petróleos de Venezuela inició el plan piloto en seis bombas, luego dicho plan irá creciendo en todo el país en varias estaciones de servicio. La misma es para vehículos nuevos que necesitan una gasolina de mayor octanaje.

Venta de Gasolina Súper Premium en Caracas, en las siguientes estaciones

El Hatillo

Terrazas del Club Hípico

Tamanaco

Blandín

La Floresta

Altamira

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