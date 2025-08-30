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Comer melón crudo aporta muchos beneficios positivos para la salud, entre ellos hidratación y fibra, es rico en vitaminas (A, C, y folato) y minerales (como potasio). Y contiene antioxidantes que protegen contra el envejecimiento celular y las enfermedades.

Sus propiedades incluyen la mejora de la salud ocular, el refuerzo del sistema inmunitario, la ayuda en la cicatrización de heridas. La regulación de la digestión y la promoción de la salud cardiovascular y la piel.

Hidratación y bajo en calorías: tiene un alto contenido de agua y es bajo en calorías, lo que lo convierte en una fruta ideal para mantenerse hidratado, especialmente en climas cálidos. Si vas a la playa no dudes en llevártelo.

Comer melón crudo tiene sus beneficios

Vitaminas: es una excelente fuente de vitamina A (por sus betacarotenos), vitamina C y folato (vitamina B9), que son esenciales para el cuerpo.

Minerales: aporta potasio, importante para regular la presión arterial y el sistema nervioso, así como pequeñas cantidades de fósforo, calcio y magnesio.

Antioxidantes: contiene antioxidantes como el betacaroteno, luteína y zeaxantina, que combaten los radicales libres y protegen las células del daño. Contribuyendo a prevenir enfermedades y el envejecimiento.

Salud digestiva: su contenido de fibra y agua lo hace beneficioso para la digestión, previniendo el estreñimiento y ayudando a eliminar toxinas.

Visión saludable: la vitamina A, presente en el melón, es vital para mantener una buena visión y prevenir la degeneración macular y las cataratas.

Más propiedades

Sistema inmunitario fuerte: las vitaminas A y C refuerzan el sistema inmunológico, que es la defensa del cuerpo contra infecciones y enfermedades.

Piel y cabello sanos: la vitamina A y C, junto con el colágeno que promueve, ayudan a mantener la piel hidratada y elástica, retrasando el envejecimiento y favoreciendo la cicatrización.

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Los antioxidantes y la vitamina B presentes en el melón ayudan a prevenir enfermedades del corazón al proteger las células y relajar el sistema nervioso. El melón contiene folato y otros minerales que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de los huesos y dientes sanos.

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