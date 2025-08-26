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Un sujeto comercializaba animales exóticos por Facebook y quedó detenido por el CICPC. La información la dio a conocer el comisario de la Policía Científica, Douglas Rico en sus redes sociales.

Tras un minucioso trabajo de campo realizado por la División de Investigaciones de Delitos Ambientales y Maltrato Animal; realizaron la detención de un individuo que se dedicaba a la venta de hurones, erizos africanos y pericos, a través de la red social Facebook.

Se pudo conocer que Kenny José Perez García (40), se encontraba ofreciendo a la venta dos ejemplares de erizos africanos por 50 dólares cada uno. Tras un arduo trabajo de investigación, se logró ubicar la vivienda del implicado, donde se recuperaron otros ejemplares de la misma especie.

Comercializaba animales exóticos por Facebook

Una vez en el sitio, también se ubicaron hurones y pericos, los cuales fueron rescatados en conjunto con la Unidad de Diversidad Biológica del Ministerio de Ecosocialismo; quienes acudieron con un veterinario, quien se encargó de realizar un chequeo primario, verificando el estado de salud de cada especie.

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Mientras que el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público.

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