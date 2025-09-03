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Comercializaban bolsas CLAP en Caracas y quedaron detenidos

By Redacción Noticias24Carabobo
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Comercializaban bolsas CLAP en Caracas

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Dos personas comercializaban bolsas CLAP en Caracas y quedaron detenidas y serán imputados por el Ministerio Público. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, en la mañana de hoy miércoles.

Señaló el fiscal Saab, que los ciudadanos José Campos y Annyerneth Labory, serán imputados por los delitos apropiación y distracción del Patrimonio Público y agavillamiento. Estos valiéndose de su investidura como servidores públicos, pretendían comercializar las bolsas.

Comercializaban bolsas CLAP en Caracas

Un total de 80 bolsas alimenticias CLAP, las cuales estaban asignadas para el personal del metro de Caracas, las tenían con el fin de lucrarse económicamente. Cuya venta y comercialización está prohibida.

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SourceTarek William Saab/Ministerio Público/Venezuela
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