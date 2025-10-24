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Un comerciante se quitó la vida en Maracay, el hombre quedó identificado como Pedro Antonio Carletti de 74 años de edad. Hasta ahora la muerte del septuagenario está bajo investigaciones.

El CICPC mantiene el hecho ocurrido en una de las residencias de Maracay bajo averiguaciones. Se pudo conocer de manera extraoficial –según el diario El Siglo- el hombre se disparó cuando creyó haber asesinado a su esposa.

Comerciante se quitó la vida en Maracay

Al parecer –cita el diario maracayero- este estaba manipulando un arma y se les disparó la misma. El proyectil rebotó hiriendo a la esposa, en ese momento Carletti pensó que la había asesinado y es por ello que accionó el arma.

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Este fue trasladado por personas de la residencia a un centro asistencial en el norte de la capital aragüeña, donde llegó sin signos vitales. Las autoridades siguen procesando las investigaciones del caso.

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