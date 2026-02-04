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Un sujeto cometió un infanticidio y abuso sexual hace 22 años y fue capturado por el CICPC. Alias El Albino fue detenido en Puerto Píritu estado Anzoátegui por una comisión de la policía científica, quedando a la orden del Ministerio Público.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico; informó vía redes sociales de sobre la detención de Julio César Rojas Goitia (43 años).

Cometió un infanticidio hace 22 años y fue capturado

Por encontrarse solicitado por el Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui. El sujeto fue capturado en el sector Los Olivos.

Rojas Goitia conocido como El Albino estaba requerido por el delito de homicidio calificado como abuso sexual a una niña hace 22 años. Se espera ahora por el proceso judicial del hombre.

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