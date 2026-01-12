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La Comisión de Derechos Humanos Carabobo rechazó la invasión militar por parte del Gobierno de los Estados Unidos que derivó en el secuestro del Presidente de la República, Nicolás Maduro, y la Primera Dama Cilia Flores.

Mauricio Bastidas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos Carabobo, en compañía del presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Consejo Legislativo Bolivariano del estado Carabobo (Clebc), legislador Miguel Pirona y la presidenta del Fondo de Desarrollo Comunal (Fondeco), Carmen De Luca, señaló que estas acciones representan una clara violación a la soberanía nacional, así como a las diferentes normas que rigen el derecho internacional.

“Esta operación criminal y terrorista no tuvo otro objetivo que secuestrar a un presidente legalmente elegido y constituido, así como a desvivir a militares y civiles, y esto no es nuevo, ya que viene ocurriendo en el Mar Caribe desde hace varios meses, es por eso que repudiamos estos actos vandálicos que irrespetan todas las normas del derecho internacional”, expresó.

Por su parte, Carmen De Luca, presidenta de Fondeco, destacó la conciencia de la población en estos momentos de dificultad, ya que demuestran la organización con todos los niveles de Gobierno para la defensa de la Patria.

“Estamos dando una lección al mundo de la resistencia activa frente a las agresiones, y seguiremos de pie demostrando que no estamos dispuestos a ser colonia de nadie y que solo queremos vivir en paz, por lo que nos mantenemos exigiendo la vuelta de nuestro Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama Cilia Flores, que siguen secuestrados por el imperialismo”, dijo.

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