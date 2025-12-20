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Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en Carabobo rechazó las acciones imperialistas realizadas por el Gobierno de Estados Unidos contra la soberanía de Venezuela, las cuales violan de forma rotunda el derecho internacional.

Mauricio Bastidas, organizador de la Comisión de Derechos Humanos de la región, señaló que la población repudia esta serie de actos que atentan contra vida de la población y la autodeterminación de los pueblos.

“Desde el suelo sagrado de Carabobo nos declaramos libres y en rebeldía en contra de las injerencias que ha realizado el imperialismo norteamericano, nosotros no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que vengan a mancillar nuestro suelo patrio, es por eso que seguimos en resistencia para proteger este suelo y nuestras instituciones”, expresó.

Asimismo, instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a realizar investigaciones contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump, sobre las ejecuciones extrajudiciales realizadas en el Mar Caribe, así como los actos de piratería cometidos contra embarcaciones petroleras venezolanas”.

“Yo les digo a la gente de la CPI, el señor Donald Trump debe ser investigado por todos los crímenes que hace contra nuestro país y nuestro pueblo, ya que no se puede pretender acabar con las vidas de las personas en el mar ni robar buques venezolanos con total libertad, es inaceptable todo lo que su Gobierno ha querido implementar, no somos una colonia, y no vamos a aceptar sus malos tratos”, dijo.

Comisión de Derechos Humanos en Carabobo rechazó agresiones imperialistas

Por su parte, el legislador Miguel Pirona, presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Consejo Legislativo Bolivariano del estado Carabobo (Clebc), resaltó la importancia de la unidad nacional que se ha demostrado en los últimos meses, en respaldo al Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava, los cuales impulsan el fortalecimiento de todos los niveles de Gobierno.

“Estamos convencidos en triunfar, es por eso que seguiremos como un solo Gobierno dispuestos a defendernos, nuestro norte es la paz, pero que nadie dude en que tomaremos todas las vías en caso de proteger nuestra independencia y la tranquilidad de nuestro pueblo”, comentó.

Este tipo de acciones forman parte de las líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de garantizar la protección de la soberanía nacional.

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