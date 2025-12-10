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Con el propósito de garantizar una atención oportuna en materia de salud a la población, fueron conformados los Comités Municipales de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades de Carabobo, en una actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

Alexander Leal, Autoridad Única de Salud del estado Carabobo, señaló que estas juntas cuentan con la participación de los directores de salud de los 14 municipios de la entidad, así como de los jefes de las Áreas de Salud Integrales Comunitarias (ASIC), y todo el personal del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) de la región.

“Estamos conformando estos importantes comités que cuentan con la participación conjunta de todo nuestro sistema de salud pública, lo que nos permitirá ser más efectivos en la atención a nuestro pueblo, ya que con esta iniciativa buscamos tener un mayor alcance en las comunidades y así abordar de forma oportuna a nuestros vecinos”, expresó.

Asimismo, indicó que estos grupos trabajarán de la mano con los consejos comunales de las diferentes comunidades, como parte del trabajo articulado por el presidente Nicolás Maduro, la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades en Carabobo

“Todo lo referente a la salud va de la mano con el Poder Comunal, porque estamos haciendo una fusión entre las comunas y las diferentes instituciones, es por eso que nuestro personal sanitario se mantiene en articulación con nuestro pueblo”, dijo.

Estas acciones forman parte de las líneas de trabajo del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de garantizar el acceso a salud de forma eficiente a los carabobeños y carabobeñas.

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