Una nueva actualización de la aplicación móvil de WhatsApp permitirá activar el botón de Inteligencia Artificial de WhatsApp a algunos usuarios interactuar directamente con el Meta chatbot mediante botones táctiles.

Este ícono tiene un fondo blanco con un anillo de color degradado azul-violeta que brinda acceso rápido a la función de chat AI.



La IA también será una aplicación que puede usar por su cuenta, aunque la idea principal es agregarla con actualizaciones en todas las redes sociales de Facebook.

¿Para quién es?

Tiene una operación similar a Chat GPT, de hecho, será su competencia directa; Además, le permitirá crear pegatinas, imágenes, buscar información, hacer preguntas, etc., por supuesto, a todos con inteligencia artificial.

El mensaje es que ya se sabe dónde encontraron acceso directo al Messenger de WhatsApp de AI Target, Button, de Mag, le enseñaremos cómo activar el siguiente.

Cabe aclarar que el punto de entrada actual para esta IA es una función beta.

Cómo activar AI en WhatsApp

Primero, descarga la versión 2.23.24.26 beta de WhatsApp para los usuarios de Android.

Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Abre la aplicación.

Encima del botón de acción flotante se encuentra el acceso a Meta AI.

No se quiso combinar los chats normales de los basados con inteligencia artificial, así que no te preocupes si no aparece, recién se está desplegando para un grupo limitado de probadores beta.

