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Las diferentes etapas de la vida traen consigo distintas necesidades nutricionales. Estas variaciones se ven de forma más clara aún en el caso de las mujeres, puesto que están marcadas por cambios hormonales.

Seguir una alimentación adecuada puede ayudar a reducir síntomas como la fatiga o los sofocos en la menopausia, o la pérdida de masa muscular con la edad.

No obstante, lo más importante es entender que no existe una única solución válida para todas. Cada mujer vive la menopausia de forma diferente, por lo que es fundamental adaptar el patrón de alimentación a sus necesidades específicas.

¿Qué nutrientes no pueden faltar en cada etapa?

Cada etapa asociada a la menopausia tiene unas necesidades nutricionales específicas. Durante la perimenopausia, que es el periodo previo a la menopausia, es fundamental que la alimentación ayude a mantener los niveles de energía y a mitigar síntomas como los cambios en el estado de ánimo o las alteraciones del metabolismo. Aquí, un buen aporte de fibra, antioxidantes y proteínas resulta clave.

Ya en la menopausia, el foco debe ponerse en el cuidado de la salud ósea y cardiovascular. Por eso, asegurar un adecuado consumo de calcio, vitamina D, omega-3 y antioxidantes es fundamental para proteger tanto los huesos como el corazón.

¿Qué hábitos pueden ayudarnos a mantener la energía y el bienestar hormonal?

Establecer una rutina alimentaria adecuada, evitar los picos de glucosa con comidas equilibradas y mantenerse bien hidratado son aspectos fundamentales. Dormir bien, practicar ejercicio de forma habitual (especialmente fuerza y movilidad), y gestionar el estrés también son pilares para sostener el equilibrio hormonal.

Desde el punto de vista nutricional, algunos ajustes pueden favorecer el bienestar. Por ejemplo, incorporar alimentos frescos, nutritivos y adaptados a nuestras necesidades individuales. Además, contar con el apoyo de profesionales de la salud puede hacer que esta transición sea más llevadera y asegurar que cada mujer tenga un plan adaptado a su ritmo de vida y sus objetivos.

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