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Cobrar un bono vía Sistema Patria es sencillo, para ello es bueno verificar siempre tus pasos. Recuerda que el Bono único Familiar se paga los primeros días de cada mes. Recuerda entrar al menos dos veces a tu cuenta en la plataforma.

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria en www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña, valida la imagen de seguridad y el código recibido.

Acepta el bono en la sección “Protección Social” y confirma la asignación.

Ve al menú “Monedero” para consultar el monto disponible.

Selecciona “Retiro de Fondos”, elige tu cuenta bancaria, coloca el monto y presiona “Continuar”.

Verifica los datos y acepta para finalizar el proceso. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

Cobrar un bono vía Sistema Patria, ten en cuenta estos detalles

Estar registrado correctamente en el Sistema Patria es requisito indispensable para recibir los bonos.

Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar un bono; de lo contrario, el pago será anulado de la billetera digital.

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Desde el monedero se pueden realizar transferencias a terceros, pagar servicios básicos, televisión satelital y gestionar el cupo de gasolina.

La plataforma funciona de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:59 de la noche.

Los montos de los bonos no son fijos, ya que el Ejecutivo los ajusta periódicamente.

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